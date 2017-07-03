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Demet Akalın'ın 5 bin liralık terliği

Ünlü şarkıcı Demet Akalın'ın ayağındaki terliğin 5 bin TL olduğunu duyanlar kulaklarına inanamadı.

03.07.2017 - 09:08
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Ünlü pop şarkıcısı Demet Akalın, önceki akşam Şile'de sahne aldı. Sahne öncesi gün içinde birkaç yerde konser veren Akalın, Şile'deki mekana bornoz ve 5 bin TL'lik terlikleriyle giriş yaptı.Demet Akalın'ın 5 bin liralık terliği

"BEN GİDİNCE PATLATIN"

Demet Akalın gecede sürekli havai fişek patlatılmasından rahatsız oldu. Müziğini yarıda kesen ünlü şarkıcı "Şarkıya odaklanamıyorum, ben giderken patlatırsınız" diye konuştu.

5 BİN TL'LİK TERLİK GİYDİ

Bu arada Demet Akalın'ın bornozun altına giydiği terlikler Fransız modaevi Hermes imzalı ve fiyatı 5 bin lira. Terliğin fiyatını duyanlar ne gözlerine ne de kulaklarına inanamadı.

Demet Akalın'ın 5 bin liralık terliği

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