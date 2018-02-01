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Demet Akalın'ın AVM tarzı 120 bin TL

İstanbul İstinyepark’ta görüntülenen Demet Akalın’ın giydiği kıyafetin ve kullandığı aksesuarların toplam fiyatı 120 bin liraydı.

Haber Merkezi | 01.02.2018 - 07:44..
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Ünlü şarkıcı Demet Akalın, eşi Okan kurt ve kızı Hira ile çıkacağı kar tatili öncesi alışveriş yaparken görüntülendi. Akalın, önceki gün İstinyepark’taki markalar sokağında alışveriş yaptı.

Demet Akalın'ın servet değerindeki tarzı ile dikkat çekti. Giydiği kıyafetin ve aksesuarların toplam değeri 120 bin liraydı. Akalın'ın saçına taktığı bant bile Gucci'den ve 1.500 TL.

İşte bazılarının fiyatı:

- Gözlük Louis Vuitton 2 bin 500 TL

- Mont Balmain 20 bin TL

- Saat Rolex 80 bin TL, Çanta Gucci 7 bin TL

- Çizme Gucci 9 bin TL

- Saç bandı Gucci 1.500 TL

Demet Akalın'ın AVM tarzı 120 bin TL

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