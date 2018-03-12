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Demet Akalın: Ayakkabıya fazla para harcıyorum

Şarkıcı Demet Akalın, yeni aldığı çizmelerini basına tanıttı.

Haber Merkezi | 12.03.2018 - 07:47..
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Demet Akalın, geçtiğimiz gün verdiği konserine ‘Off White’ marka 7 bin 600 TL’lik çizmeyle çıktı.

"BUNU FİYATI UÇUK DEĞİL"

Yine çizmeleriyle dikkat çeken şarkıcı, “Bunun fiyatı uçuk değil. Ayakkabıya fazla para harcıyorum, dayanamıyorum.” dedi.

Demet Akalın: Ayakkabıya fazla para harcıyorum

PARAYI ÇİZMELERE YATIRIYOR

Son 6 aydır çizmeleriyle konuşulan Demet Akalın 3 ay önce de 7 bin liralık çizmelerini bir hayranına hediye etti. Hayranı “Ayağıma uymadı” deyip internette satışa çıkarınca kızıp geri istedi.

Akalın, geçen Eylül’de gittiği Amerika-Los Angeles’tan 35 bin liralık Yves Saint Laurent marka çizme almıştı. Popçu, sosyal medyada günlerce tartışılan çizmelerini sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci’ye ödünç verdi.

Demet Akalın: Ayakkabıya fazla para harcıyorum

Demet Akalın: Ayakkabıya fazla para harcıyorum

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