Demet Akalın: Ayakkabıya fazla para harcıyorum

Demet Akalın, geçtiğimiz gün verdiği konserine ‘Off White’ marka 7 bin 600 TL’lik çizmeyle çıktı.

"BUNU FİYATI UÇUK DEĞİL"

Yine çizmeleriyle dikkat çeken şarkıcı, “Bunun fiyatı uçuk değil. Ayakkabıya fazla para harcıyorum, dayanamıyorum.” dedi.

PARAYI ÇİZMELERE YATIRIYOR

Son 6 aydır çizmeleriyle konuşulan Demet Akalın 3 ay önce de 7 bin liralık çizmelerini bir hayranına hediye etti. Hayranı “Ayağıma uymadı” deyip internette satışa çıkarınca kızıp geri istedi.

Akalın, geçen Eylül’de gittiği Amerika-Los Angeles’tan 35 bin liralık Yves Saint Laurent marka çizme almıştı. Popçu, sosyal medyada günlerce tartışılan çizmelerini sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci’ye ödünç verdi.