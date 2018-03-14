Demet Akalın: Bakın kocamın dövmesine

Ünlü şarkıcı Demet Akalın ve iş adamı eşi Okan Kurt, 2012 yılında nikah masasına oturmuştu. Çift 2014 yılında kızları Hira’yı kucağına almıştı. Her fırsatta eşine olan aşkını dile getiren Demet Akalın, bu kez eşinin iki yıl önce yaptığı jesti sosyal medyadan takipçileriyle paylaştı.

"BENİM KOCANIN DÖVMESİ"

Akalın, sosya medya hesabına; "Ayıptır söylemesi, bu da benim kocanın dövmesi... Allah hepinize sizi gölgenizden bile koruyacak adam gibi adamlarla karşılaşırsın. Benim için çok dua ettiniz, ben mutluluğumu eşimde buldum. O da beni buldu... İyi ki buldu. Bir de şu playstation'ı olmasa çok iyi adam ama... İyi geceler sizi seviyorum." yazdı.

"BENİM HAYATIM BENİM KARIM"

Okan Kurt, 2016 yılında eşine sürpriz yapmış ve sırtına Demet Akalın’ın portresini yaptırmıştı. Kurt dövmenin altına da "My life, my wife" (Benim hayatım, benim karım) yazdırmıştı.