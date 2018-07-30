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Demet Akalın: Beni eleştirenler şimdi mayo giyiyor

Bodrum'da hayranlarının karşısına çıkan Demet Akalın, konser sonrası 10 yıllık bir elbise giydiğini belirtti.

Haber Merkezi | 30.07.2018 - 05:42..
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Basında kıyafetlerine çok para harcadığı yönündeki haberlere aldırış etmediğini söyleyen ünlü popçu, "Bu gece giydiğim elbisem 10 yıllık. Ütüledim giydim" şeklinde konuştu.

Demet Akalın: Beni eleştirenler şimdi mayo giyiyor

"LAF ATANLAR MAYO GİYMEYE BAŞLADI"

Demet Akalın, "Elbiselerine yaptığınız harcamaların haber olmasından rahatsız oluyor musunuz?" sorusuna, "Benim için sıkıntı yok, istediğiniz kadar haber yapabilirsiniz." şeklinde cevap verdi.

Kendi kazandığı parayı yine kendisine harcadığı için rahatsızlık duymadığını belirten Akalın, "Bana laf edenlerin hepsi mayo giymeye başladı, eskiden çok laf eden ablalar. Hepsi pahalı pahalı giyiniyor. Bence güzel de oluyor. Dün bir köşe yazarı bir moda yazısı yazmış, ‘Siz ne kadar kıyafetlerini beğenmeseniz de Demet Akalın tarzı var’ diye. Ben yıllardır aynı markayı giyiyordum. Ben de dünya starlarının giydiği şeyleri giymeye dikkat ediyorum. Benim için sıkıntı yok, istediğiniz kadar haber yapabilirsiniz. Elbisem zaten eski bir elbise. Baksana ütüledim, mis. En az 10 senelik. Adamlar öyle bir yapıyor ki, 10 sene sonra bile modası geçmiyor. Takıyla, makyajla süslüyorum.” ifadelerini kullandı.

Demet Akalın: Beni eleştirenler şimdi mayo giyiyor VİDEO

Demet Akalın: Beni eleştirenler şimdi mayo giyiyor

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