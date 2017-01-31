Demet Akalın Beykoz'da yaşanan saldırıyı anlattı

Anadoluhisarı Big Chefs Restaurant’ta 12 yıl önce babasını öldüren kişiyi gören VMS isimli şahıs silahına sarıldı.

Hedeflediği kişiyi ağır şekilde yaralayan şahsın olaydan sonra teslim olduğu öğrenilirken, olay sırasında bazı insanların yaralandığı, 1 kişinin hayatını kaybettiği kaydedildi.

"REİNA'DAKİ GİBİ BİRİSİ BİZİ TARIYOR SANDIM"

Ünlü sanatçı Demet Akalın, saldırıya tanık olanlar arasındaydı.

Yaşadığı korku dolu anları konuk olduğu radyo programında anlatan Akalın şu ifadeleri kullandı;

"Camlar kırılıyor film gibi, on metre ötemde oluyor! Herkes çığlık kıyamet...

Allah'tan benim koruma yanımda. Silahını çıkarttı. Ben buna diyorum ki sık. Zannediyorum ki Rena'daki gibi birisi bizi tarıyor herhalde. Camlar herkesin suratına fırladı."