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Demet Akalın: Bir ben bir de Hülya Avşar değişmedi

Ünlü şarkıcı, yaptığı paylaşımla hayranlarını nostaljik bir yolculuğa çıkardı.

Haber Merkezi | 03.08.2018 - 09:50..
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Demet Akalın, 26 yıl önce çektirdiği fotoğrafıyla şimdiki halini paylaştı. Ruj sürme tekniğim aynı diyen ünlü şarkıcı, estetik yaptırmadığını şu sözlerle dile getirdi: "Varsa 24 senelik yamuk ruj çizimli haliniz gönderin? Değişmeyen tek benim be. Bir de Hülya Avşar"

"ALLAH ÇİRKİN ŞANSI VERSİN"

26 yıllık yamuk rujlu fotoğrafını paylaşan Demet'in gönderisine beğeni ve yorum yağdırdı. Bir takipçisinin , "O zaman da çirkinmişsin şimdi de" yorumu üzerine Demet Akalın'ın verdiği cevap hayranlarını kahkahaya boğdu. Akalın yoruma, "Allah çirkin şansı versin, bugünler hayal bile değildi" diyerek hem anlamlı hem de esprili bir gönderme yaptı.

Demet Akalın: Bir ben bir de Hülya Avşar değişmedi

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