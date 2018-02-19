Demet Akalın: Demet Şener'e teşekkür borçluyum

Demet Şener, eski eşi İbrahim Kutluay ile bir dönem aşk yaşayan Demet Akalın ile önceki gün aynı mekanda pişti oldu.

"DEMET AKALIN'I TANIMIYORUM"

Mekan çıkışı muhabirlerin ‘Demet hanım da içerideydi, selamlaştınız mı’ sorusuna Şener; ‘Ben Demet Akalın’ı hiç tanımıyorum, neden selam vereyim. Arkadaşım bile değil. Benim için nötrü bir insan, ne tanırım ne ederim. Bu böyle bilindiği gibi değil, hayatımda hiçbir zaman ‘merhabam’ olmadı ki, şimdi ‘merhaba’ diyeyim. Eğer Demet’i görseydim hiçbir tepkim olmazdı. Ne olacak ki hepimiz küçücük bir camiada yaşıyoruz. Herkesle karşılaşabiliriz. Aradan 16 yıl geçti, bırakın artık. Hayatta daha önemli şeyler var.’’ cevabını verdi.

"ONA TEŞEKKÜR BORÇLUYUM"

Bugün gazeteciler ile karşılaşan Demet Akalın, Şener'in sözlerinin sözlerini hatırlatması üzerine ağır bir göndermede bulundu: ‘Ben kendisini görmedim. Söylenecek ne olabilir ki yani, ben sadece ona bir teşekkür borçluyum. Düşünsene ben çoluklu çocuklu dul ve işsiz güçsüz kalabilirdim, seneler sonra.’