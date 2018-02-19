taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
116.326
USD
3,7561
EURO
4,6662
ALTIN
162,80
PETR
65,2400

Demet Akalın: Demet Şener'e teşekkür borçluyum

Geçtiğimiz gün aynı mekanda Demet Şener'le pişti olan Demet Akalın'dan çok konuşulacak açıklama...

Haber Merkezi | 19.02.2018 - 15:03..
  1. Haberler
  2. Magazin

yy

Demet Şener, eski eşi İbrahim Kutluay ile bir dönem aşk yaşayan Demet Akalın ile önceki gün aynı mekanda pişti oldu.

"DEMET AKALIN'I TANIMIYORUM"

Mekan çıkışı muhabirlerin ‘Demet hanım da içerideydi, selamlaştınız mı’ sorusuna Şener; ‘Ben Demet Akalın’ı hiç tanımıyorum, neden selam vereyim. Arkadaşım bile değil. Benim için nötrü bir insan, ne tanırım ne ederim. Bu böyle bilindiği gibi değil, hayatımda hiçbir zaman ‘merhabam’ olmadı ki, şimdi ‘merhaba’ diyeyim. Eğer Demet’i görseydim hiçbir tepkim olmazdı. Ne olacak ki hepimiz küçücük bir camiada yaşıyoruz. Herkesle karşılaşabiliriz. Aradan 16 yıl geçti, bırakın artık. Hayatta daha önemli şeyler var.’’ cevabını verdi.

"ONA TEŞEKKÜR BORÇLUYUM"

Bugün gazeteciler ile karşılaşan Demet Akalın, Şener'in sözlerinin sözlerini hatırlatması üzerine ağır bir göndermede bulundu: ‘Ben kendisini görmedim. Söylenecek ne olabilir ki yani, ben sadece ona bir teşekkür borçluyum. Düşünsene ben çoluklu çocuklu dul ve işsiz güçsüz kalabilirdim, seneler sonra.’

Demet Akalın: Demet Şener'e teşekkür borçluyum

Demet Akalın: Demet Şener'e teşekkür borçluyum

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Reuters: Esad Afrin'e girecek

Reuters: Esad Afrin'e girecek

418
Alper Uçar ve Alisa finale kaldı

Alper Uçar ve Alisa finale kaldı

89
İzmir'de İZBAN isyanı

İzmir'de İZBAN isyanı

172
Esad YPG'ye destek verecek

Esad YPG'ye destek verecek

325
Şenol Güneş: Bayern Münih'ten korkmuyoruz

Şenol Güneş: Bayern Münih'ten korkmuyoruz

112
Rus oyuncu Türk vatandaşı olup askere gitti

Rus oyuncu Türk vatandaşı olup askere gitti

85
Recai Kutan'ın imza gününe Bülent Arınç da katıldı

Recai Kutan'ın imza gününe Bülent Arınç da katıldı

20
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM