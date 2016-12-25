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Demet Akalın eksi 20 derecede konser verdi

3 bin 176 metre yükseklikteki Palandöken Dağı'ndaki bir otelin bahçesinde konser veren Demet Akalın, hayranlarını coşturdu.

25.12.2016 - 09:41
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Sıcaklığın eksi 20 derece olduğu Palandöken'de görevliler, Demet Akalın ve ekibinin üşümemesi için sahnenin dört tarafına ısıtıcılar yerleştirdi.

Demet Akalın eksi 20 derecede konser verdi

ATEŞ YAKILDI

Seyircilerin üşümemesi için de belirli aralıklara konulan variller içinde ateş yakıldı. Hayranlarının büyük bir coşkusu ile sahneye çıkan Demet Akalın sevilen şarkılarını zaman zaman hayranlarının da eşliği ile seslendirdi. Demet Akalın eksi 20 derecede konser verdi

"ERZURUM NE KADAR SOĞUKSA İNSANI DA O KADAR SICAK"

Erzurum’un ne kadar soğuksa insanın da o kadar sıcak kanlı olduğunu vurgulayan Demet Akalın yemeklerinin ise bir harika olduğunu söyledi.

Demet Akalın eksi 20 derecede konser verdi

Seslendirdiği bir şarkıdan sonra önce montunun fermuarını açan daha sonra hayranlarının ilginç bakışları arasında kazağını yukarı kaldıran Demet Akalın, "Cağ kebabı, kadayıf dolması tatlısı ve su böreğini fazla kaçırınca sizin de gördüğünüz gibi pantolonun düğmesini patlattık" diye konuştu.

Demet Akalın eksi 20 derecede konser verdi

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