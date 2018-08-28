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Demet Akalın Hande Doğandemir'i teselli etti

Demet Akalın, Mert Fırat'ın eski sevgilisi Hande Doğandemir'e sosyal medyadan destek verdi.

Haber Merkezi | 28.08.2018 - 12:51..
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Demet Akalın Hande Doğandemir'i teselli etti

Oyuncu Mert Fırat'ın 2 yıllık aşkı Hande Doğandemir'i aldattığı iddia edilmişti. Mert Fırat, iddiaları doğrular gibi Doğandemir'den ayrılır ayrılmaz kısa bir süre içinde İdil Fırat ile nişanlanmıştı.

Mert Fırat'ın evlilik hazırlığında olduğu İdil Fırat'ın dün akşam düzenlenen kına gecesi ise oldukça ses getirmişti. Sosyal medyadan yoğun eleştiri alan İdil Fırat'ın salona dört kişinin taşıdığı tahtla girmesi Mert Fırat'ın hayranlarını kızdırdı.

Demet Akalın Hande Doğandemir'i teselli etti

"ALLAH BÜYÜK"

Çok ses getiren evliliğin yansımaları konuşulurken gözler, Mert Fırat'ın iki yıllık ilişkisinin ardından ayrıldığı Hande Doğandemir'e çevirildi. Doğandemir'in birkaç gün önce paylaştığı gönderisinin altına destek mesajları geldi. Destek yorumlarından en dikkat çekeni ise Demet Akalın'ın mesajı oldu. Akalın, Doğandemir'in paylaşımına, "Allah büyük. Bugünü hiç unutma, ileride şükredeceksin. Gerçek asil kız, sen yeteneğinle dağları devirirsin. Unutma sakın" diyerek moral verdi.

Demet Akalın Hande Doğandemir'i teselli etti

Demet Akalın Hande Doğandemir'i teselli etti

Demet Akalın Hande Doğandemir'i teselli etti

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