Demet Akalın, Hande Yener'in fanlarını azarladı

Hande Yener ve Seren Serengil arasındaki mesaj trafiği dün geceye damgasını vurdu. Hande Yener’in albümünün birinci olduğuna dair ortaya konulan sonuçları doğru bulmadığını söyleyen Seren Serengil’e onun çıplak fotoğraflarını paylaşarak cevap veren Hande Yener karşılığında hiç beklemediği bir yanıt aldı. Seren Serengil sosyal medya hesabından paylaştığı video üzerinden Hande Yener’in uyuşturucu kullandığını ima etti. İkilinin arasındaki bu sert polemik sabahın ilk ışıklarına kadar sürdü.

DEMET AKALIN’A KADAR UZANDI

Söz konusu Hande Yener olunca, onunla yıllardır polemik içinde olan Demet Akalın da kendisini konunun içinde buldu. Demet Akalın'a Hande Yener hayranları tarafından gönderilen mesajlar tam da kızı Hira’nın hastalığıyla ilgilendiği saatlerde gelince şarkıcı şu mesajı paylaştı: