taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
111.578
USD
3,8256
EURO
4,5421
ALTIN
157,99
PETR
66,6700

Demet Akalın, Hande Yener'in fanlarını azarladı

Hande Yener ve Seren Serengil arasındaki polemikten Demet Akalın da nasibini aldı.

Haber Merkezi | 27.12.2017 - 11:37..
  1. Haberler
  2. Magazin

Demet Akalın, Hande Yener'in fanlarını azarladı

Hande Yener ve Seren Serengil arasındaki mesaj trafiği dün geceye damgasını vurdu. Hande Yener’in albümünün birinci olduğuna dair ortaya konulan sonuçları doğru bulmadığını söyleyen Seren Serengil’e onun çıplak fotoğraflarını paylaşarak cevap veren Hande Yener karşılığında hiç beklemediği bir yanıt aldı. Seren Serengil sosyal medya hesabından paylaştığı video üzerinden Hande Yener’in uyuşturucu kullandığını ima etti. İkilinin arasındaki bu sert polemik sabahın ilk ışıklarına kadar sürdü.

DEMET AKALIN’A KADAR UZANDI

Söz konusu Hande Yener olunca, onunla yıllardır polemik içinde olan Demet Akalın da kendisini konunun içinde buldu. Demet Akalın'a Hande Yener hayranları tarafından gönderilen mesajlar tam da kızı Hira’nın hastalığıyla ilgilendiği saatlerde gelince şarkıcı şu mesajı paylaştı:

Demet Akalın, Hande Yener'in fanlarını azarladı

İlginizi Çekebilir
Rihanna'nın kuzeni öldürüldü
Aldığı acı habere inanamayan Rihanna, sosyal medya hesaplarından silah şiddetinin durması için çağrı yaptı.
Adriana Lima mutfakta
Metin Hara'dan ayrılan Adriana Lima, kendini yemeğe verdi.
Uğur Yücel'in zayıflığının sırrı ortaya çıktı
Usta oyuncu Uğur Yücel de mide ameliyatı oldu ve hızlıca kilo verdi.
Seda Akgül'ün Kadir Çöpdemir paylaşımı
Sunucu Seda Akgül, arkadaşı Kadir Çöpdemir'le hasret giderdiği fotoğrafı sosyal medyadan paylaştı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Başbakan Yıldırım'ın S.Arabistan ziyareti öncesi konuştu

Başbakan Yıldırım'ın S.Arabistan ziyareti öncesi konuştu

153
Samir Nasri Antalya'dan kaçtı

Samir Nasri Antalya'dan kaçtı

20
Türkiye, 4 adet S-400 bataryasını satın aldı

Türkiye, 4 adet S-400 bataryasını satın aldı

136
Gümüşhane'de astsubayın Rus ruleti ölümle bitti

Gümüşhane'de astsubayın Rus ruleti ölümle bitti

209
Chicago'da insanlar donma tehlikesiyle karşı karşıya

Chicago'da insanlar donma tehlikesiyle karşı karşıya

64
Sevakin askeri gemi bakım üssü olacak

Sevakin askeri gemi bakım üssü olacak

50
CHP'den Sevakin Adası çıkışı

CHP'den Sevakin Adası çıkışı

142
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM