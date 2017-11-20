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Demet Akalın: Hira 4 yaş sendromu yaşıyor

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, önceki akşam konser öncesi samimi açıklamalarda bulundu.

20.11.2017 - 07:06
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Sahne öncesi muhabirlerin sorularını yanıtlayan şarkıcı, kızı Hira’nın son günlerde huysuz olduğunu söyledi.

"ÇOK HUYSUZ"

Akalın, “4 yaş sendromu diye bir şey varmış. Beni 4 yaşında çocuğu olanlar anlayabilir. Çok huysuz son zamanlarda. Ben lisede bile pısırıktım, geçtiğim bir yoldan bir daha geçmezdim. Hira hiç benzememiş bana.” dedi.

Cem Yılmaz’ın “Diğer komedyenlere tur bindirdim” açıklaması hatırlatılıp “Sizin böyle bir iddianız var mı?” diye sorulunca ise Akalın, “Yok canım estağfurullah, Tarkan 15 konser üst üste Harbiye’yi doldururken bize söz düşmez” yanıtını verdi.

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