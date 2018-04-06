Demet Akalın ile İbrahim Tatlıses arasında Afrin gerilimi

1 5 adımda günlük makyaj uygulaması Make Up Artist Betül Alçiçek, zaman ve mekan fark etmeksizin çantanızda taşıyacağınız 5 ürünle 5 adımda günlük makyajınızı tamamlayabileceğinizi gösterdi.

2 Dolandırıcıya yatırılan para engellendi, sahibi aranıyor Adana polisi, dolandırıcılara yüklü miktarda para yatıran bir vatandaşın parasını bloke etti ancak para transferi başkasının kimlik numarasıyla yapıldığı için parayı yatıran mağdura ulaşılamadı.

3 Son 5 yıla tanıklık: Dost Ateşi Altında Yaşamak Hasan Öztürk, son beş yılda kaleme aldığı köşe yazılarını, “Dost Ateşi Altında Yaşamak” adını verdiği kitabında derledi.

4 Gayrimenkulde 3 alan canlılığını kaybetmedi Okul, yurt ve özel eğitim kurumlarının sayısındaki artış gayrimenkulde yatırımları canlandırdı.

5 Ankara'daki Suriye Zirvesi BAE'nin gündeminde BAE Devlet Bakanı, Suriye için düzenlenen ve Arapların olmadığı bir toplantının Arap dünyasının durumunu gösterdiğini söyledi.

6 Tutuklanacaklarını anlayan FETÖ'cüler adliyeden kaçtı Ankara'da haklarında tutuklama kararı çıkan 4 FETÖ sanığı duruşma salonundan kaçtı.