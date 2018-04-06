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Demet Akalın ile İbrahim Tatlıses arasında Afrin gerilimi

Mehmetçik'e destek olmayan giden sanatçılar, CHP ve HDP'nin hedefi oldu. Moral ziyaretiyle ilgili tartışmalar, sanat dünyasında da alevlendi.

Haber Merkezi | 06.04.2018 - 11:09..
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Demet Akalın ile İbrahim Tatlıses arasında Afrin gerilimi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, beraberlerindeki sanatçı ve sporcularla Hatay'a giderek Zeytin Dalı Harekatı'na katılan askerlerimize destek vermişti.

Mehmetçik'e desteğe giden sanatçıların arasında yer almayan Demet Akalın, Twitter hesabından kendisinin davet edilmediğini yazdı.

"YUSUF YUSUF EDENLER GİDEMEDİ"

Bu sözlere cevap veren İbrahim Tatlıses, herkese davetiye gittiğini, "yusuf yusuf edenlerin" destek ziyaretine gelmediğini söyledi.

İbrahim Tatlıses: 'Yusuf yusuf'tan gelemedi kimse VİDEO

Tatlıses'in bu sözleri Demet Akalın'ı kızdırdı.

Demet Akalın ile İbrahim Tatlıses arasında Afrin gerilimi

"ÇOCUKLARINIZI ASKERE GÖNDERİN"

Twitter hesabından Tatlıses'e sert bir dille cevap veren ünlü şarkıcı, "Erkek kardeşim 2 Mayıs'ta askere gidiyor! Bana yusuf yusuf diyen İbrahim Tatlıses! Yazık!!! Siz de gönderin çocuklarınızı, hepiniz gönderin, hadi bakalım!" ifadelerini kullandı.

Demet Akalın ile İbrahim Tatlıses arasında Afrin gerilimi

Tatlıses'ten Afrin için Yaylalar türküsü VİDEO

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