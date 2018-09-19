taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.3008
Euro
7.37775
Altın
1203.32
Borsa
95798.35
Gram Altın
244.234

Demet Akalın Kayseri'deki bir düğünde sahne aldı

Geçen hafta Okan Kurt'tan boşanan Demet Akalın, önceki akşam Kayseri'de bir düğünde sahneye çıktı.

Haber Merkezi | 19.09.2018 - 10:54..
  1. Haberler
  2. Magazin

Boşandıktan sonra işine gücüne sarılan Demet Akalın, Kayserili bir ailenin bir mekanda gerçekleşen düğün töreninde 'Evli, Mutlu, Çocuklu' şarkısını genç çift için seslendirdi.

"MUTLULUKLAR DİLEDİ"

Akalın, sahnede kendisine dans ederek ve şarkı söyleyerek eşlik eden genç çifte, "Çok güzel bir çiftsiniz, ömür boyu mutluluklar dilerim" dedi.

Demet Akalın Kayseri'deki bir düğünde sahne aldı

6,5 YILLIK EVLİLİK 10 DAKİKADA BİTTİ

Okan Kurt'un aile şirketi olan Martaş Lojistik'in işleri üç yıl önce bozuldu. Zamanla şirketin borçları 150 milyon liraya kadar dayandı. Ama Okan Kurt, eşi Demet Akalın'a hep "Bu borç benim ve ailemin, seni hiç etkilemeyecek" diye sözler verdi. Demet Akalın da bu güvenceye dayanarak hep eşine destek oldu. Ancak işler kötü gitti ve Demet Akalın'ın Beykoz'daki villasına haciz geldi. Eşyalara el konulurken Hira, 'Anne köpeğimi de alacaklar mı?' deyince , Demet Akalın küplere bindi. Çift geçen hafta 6,5 yıllık evliliklerini 10 dakikada bitirdi.

Demet Akalın Kayseri'deki bir düğünde sahne aldı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Aleyna Tilki Emrah Karaduman'la barıştı

Aleyna Tilki Emrah Karaduman'la barıştı

162
Hülya Avşar ve İbrahim Tatlıses buluştu

Hülya Avşar ve İbrahim Tatlıses buluştu

36
ABD donanması Akdeniz'de faaliyete geçti

ABD donanması Akdeniz'de faaliyete geçti

56
Sınavlara girmeden binbaşı olan FETÖ'cü: Levent Dündar

Sınavlara girmeden binbaşı olan FETÖ'cü: Levent Dündar

49
Fatih Terim Şampiyonlar Ligi'ni işaret etti

Fatih Terim Şampiyonlar Ligi'ni işaret etti

273
Bedelli askerlik yapacakları bekleyen eğitim

Bedelli askerlik yapacakları bekleyen eğitim

40
PKK'ya hizmet eden belediyenin başkanını CHP savunuyor

PKK'ya hizmet eden belediyenin başkanını CHP savunuyor

67
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM