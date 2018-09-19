Demet Akalın Kayseri'deki bir düğünde sahne aldı

Boşandıktan sonra işine gücüne sarılan Demet Akalın, Kayserili bir ailenin bir mekanda gerçekleşen düğün töreninde 'Evli, Mutlu, Çocuklu' şarkısını genç çift için seslendirdi.

"MUTLULUKLAR DİLEDİ"

Akalın, sahnede kendisine dans ederek ve şarkı söyleyerek eşlik eden genç çifte, "Çok güzel bir çiftsiniz, ömür boyu mutluluklar dilerim" dedi.

6,5 YILLIK EVLİLİK 10 DAKİKADA BİTTİ

Okan Kurt'un aile şirketi olan Martaş Lojistik'in işleri üç yıl önce bozuldu. Zamanla şirketin borçları 150 milyon liraya kadar dayandı. Ama Okan Kurt, eşi Demet Akalın'a hep "Bu borç benim ve ailemin, seni hiç etkilemeyecek" diye sözler verdi. Demet Akalın da bu güvenceye dayanarak hep eşine destek oldu. Ancak işler kötü gitti ve Demet Akalın'ın Beykoz'daki villasına haciz geldi. Eşyalara el konulurken Hira, 'Anne köpeğimi de alacaklar mı?' deyince , Demet Akalın küplere bindi. Çift geçen hafta 6,5 yıllık evliliklerini 10 dakikada bitirdi.