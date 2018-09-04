Demet Akalın: Kendimi enayi gibi hissediyorum

Bodrum sezonunun son konserini veren Demet Akalın, performansıyla büyük beğeni topladı. Yeni ve eski şarkılarını seslendiren Demet Akalın, sahneye çıktığı terlikleri ve rapçileri andıran kıyafetiyle dikkat çekti.

"ARTIK AMERİKA'YA GİTMİYORUM"

Şarkı aralarında hayranları ile sohbet eden Demet Akalın, bir hayranın ABD’nin Kaliforniya eyaletinden geldiğini belirtmesi üzerine, “Ben de kendime göre adamlara rest çektim, Amerika tatiline gitmiyorum. Bak ne kadar delikanlıyım. Siz de kesin dönüş yapıyorsunuzdur herhalde?” dedi.

Akalın basın mensuplarına röportaj verdiği sırada yeni aldığı pahalı parfümünü kırınca bir anda şoke oldu.

"HAKKIMI ARAYACAĞIM"

Parfüme çok para verdiğini ifade eden ünlü sanatçı, “Kırıldı” deyip parfümünün kırılan parçasını aradı. Ufak çaplı krizin yaşandığı anlarda muhabirler parfümün kırılan parçasını aramak için Akalın’a yardım etti. Akalın, “Tüketici hakları diye bir şey var arkadaş. Ama bu harbiden rezillik. Baya da para verdim buna. İlk kez böyle bir şeyle karşılaşıyorum, ilk kez kendimi enayi gibi hissediyorum. Ama bunun intikamı çok kötü olur. Enayi durumuna düşmekten nefret ederim.” dedi.