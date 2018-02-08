Demet Akalın: Kızımın doğum günü bereketli geçti

Demet Akalın ile eşi Okan Kurt kızları Hira’nın doğum gününü Beykoz’daki bir mekanda kutlamıştı.

PASTA 6 BİN TL

Kutlamaya Seda Sayan’dan Özlem Yıldız’a, Işıl Reçber’den Başak Sayan’a kadar birçok kişi katılmıştı. Hira’nın 1 haftada hazırlanan 6 bin liralık pastası çok konuşulmuştu.

"GELMEYENLER BİLE HEDİYE YOLLADI"

Demet Akalın, “Hira’nın doğum günü bu yıl çok güzel ve bereketli geçti. Gelemeyenler bile mücevherler, çiçekler, hediyeler gönderip kızımı sevindirdi. Hepsine çok teşekkürler” diye konuştu. Akalın'ın yakın arkadaşı Fatih Ürek, Hira’ya ‘beşi bir yerde’ taktı.