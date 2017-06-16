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Demet Akalın: Normal insanlar gibi borca girdik

Ünlü şarkıcı Demet Akalın ile Okan Kurt yeni evlerine 18 milyon TL ödedi.

16.06.2017 - 06:49
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18 milyon liraya aldığı villasıyla adından söz ettiren Demet Akalın, önceki gün Levent’teki bir dekorasyon mağazasından çıkarken görüntülendi.

Demet Akalın: Normal insanlar gibi borca girdik

"BANA MASRAF ÇIKARMAYIN"

Akalın, yaklaşan Babalar Günü için eşi Okan Kurt’a ne hediye alacağı sorusuna şöyle yanıt verdi: “Durun şimdi, bana masraf çıkarmayın. O Anneler Günü’nde bana sadece pasta almıştı. Tabii bu işin gırgırı, biz de normal aileler gibi borca girdik. Elimizi sıkı tutmamız lazım. Yazın haftada üç gün çalışacağım. Para lazım. Çalışmaktan şikayet etmeyin. Çalışmak şeref ve namustur.”

Demet Akalın: Normal insanlar gibi borca girdik

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