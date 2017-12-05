Demet Akalın: Nur Yerlitaş'ı takip edenler düşünsün

Nur Yerlitaş geçen hafta bir partide Instagram hesabından canlı yayın yapmış, “Ne yapayım Allah Allah, şehitler mehitler aman yeter artık” demiş, büyük tepki çekmişti. Demet Akalın eski dostunu hemen takipten çıkarmıştı. Nur Yerlitaş, “Beni konuşturmasınlar, elimde kozlar var” açıklamasını yapmıştı.
"TAKİP EDENLER DÜŞÜNSÜN"
Arkadaşlarıyla alışveriş yapan Demet Akalaın'a Nur Yerlitaş’ın sözleri hatırlatılınca “Hala takip edenler düşünsün” diye konuştu.
Işıl Reçber, Nur Yerlitaş’ı artık takip etmiyor ama Fatih Ürek takipte.