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Demet Akalın: Nur Yerlitaş'ı takip edenler düşünsün

Demet Akalın önceki gün Işıl Reçber ve Fatih Ürek ile Etiler Akmerkez’deydi

Haber Merkezi | 05.12.2017 - 07:53..
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Nur Yerlitaş geçen hafta bir partide Instagram hesabından canlı yayın yapmış, “Ne yapayım Allah Allah, şehitler mehitler aman yeter artık” demiş, büyük tepki çekmişti. Demet Akalın eski dostunu hemen takipten çıkarmıştı. Nur Yerlitaş, “Beni konuşturmasınlar, elimde kozlar var” açıklamasını yapmıştı.

Demet Akalın: Nur Yerlitaş'ı takip edenler düşünsün

"TAKİP EDENLER DÜŞÜNSÜN"

Arkadaşlarıyla alışveriş yapan Demet Akalaın'a Nur Yerlitaş’ın sözleri hatırlatılınca “Hala takip edenler düşünsün” diye konuştu.

Işıl Reçber, Nur Yerlitaş’ı artık takip etmiyor ama Fatih Ürek takipte.

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