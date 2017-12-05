Demet Akalın: Nur Yerlitaş'ı takip edenler düşünsün

1

Almanya'ya iltica başvurusu yapan Türk sayısı

Alman İçişleri Bakanlığı'nın verilerine göre, 15 Temmuz darbe girişiminden beri üst düzey Türk kamu görevlileri ile ailelerinden oluşan 768 kişi Almanya'da iltica başvurusu yaptı.