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Demet Akalın: Okan'la telefonda bile görüşmüyoruz

Boşandığı eşi Okan Kurt'la görüştüğü iddia edilen Demet Akalın, son noktayı koydu.

Haber Merkezi | 19.09.2018 - 13:00..
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Demet Akalın önceki gün Kayseri'de bir düğünde sahne aldı. Okan Kurt'un da Akalın'ın yanında olduğu ve düğünün yapıldığı mekana gizlice girdiği iddia edildi.

"BOŞANDIKTAN SONRA HİÇ GÖRÜŞMEDİK"

Demet Akalın iddialara teve2'de yayınlanan 2. Sayfa programında yanıt verdi. Akalın "Asla öyle bir şey yok. Allah bu iddiaları ortaya atanlara akıl fikir versin. Okan ile boşandıktan sonra hiç görüşmedik" dedi.

"OKAN'IN EVDE ÇÖPÜ KALMADI"

2 hafta önce Kurt ailesinin borçları nedeniyle eşyaları haczedilen Demet Akalın bir de müjde verdi: "Hacizle alınan eşyalarımı geri aldık. Birkaç güne gelecekler. Okan evdeki eşyalarını çoktan aldı. Çöpü bile yok. Artık tek bağımız Hira. Onun için de dadısıyla iletişime geçiyor. Beni aramıyor. "

"Aranızdaki aşk bitti mi" sorusuna Demet Akalın "Biten bir şey için artık konuşmayacağım." şeklinde konuştu.

Demet Akalın: Okan'la telefonda bile görüşmüyoruz

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