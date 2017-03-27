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Demet Akalın: Ruhen bittim çok yorgunum

Tekirdağ'da sahne alan Demet Akalın, “Bu kadar performansa dayanamıyorum, çok yorucu oluyor. Kendimi 100 yaşında hissediyorum” dedi.

27.03.2017 - 10:38
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Demet Akalın, Tekirdağ'da hayranlarıyla buluştu. Sahne öncesi muhabirlerin sorularını yanıtlayan şarkıcı, yoğun temposundan şikayet etti.

"KENDİMİ 100 YAŞINDA HİSSEDİYORUM"

Akalın, “İstanbul’dan otomobille geldim ve zor bir seyahatti. Araç tuttu, felaket haldeyim. Bu kadar performansa dayanamıyorum, çok yorucu oluyor. Kendimi 100 yaşında hissediyorum. Moralimin bozuk olduğu bir anda röportaj yaparsak, manşet çıkabilir. Ruhen bittim, çok yorgunum.”

Gazetecilerin ikinci çocuk sorusuna “Asla!” diyen şarkıcı, “Okan Bey çok arzu ediyorsa beni boşayıp başkasıyla evlenebilir” şeklinde konuştu.

Demet Akalın: Ruhen bittim çok yorgunum

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