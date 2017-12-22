Demet Akalın: Seda Sayan bana mikrop bulaştırdı

Demet Akalın, önceki akşam Zeytinburnu’ndaki bir mekanda konser verdi. Akalın'a sahnede eşi Okan Kurt eşlik etti.

"ÇOK HASTAYIM"

Sahnede öküsürük krizine giren şarkıcı, bu durumla ilgili açıklama yapmak zorunda kaldı. Akalın, "Çok hastayım. Seda Sayan bana grip mikrobu bulaştırdı. Sözümü tutmak için geldim.





"ÇANTALARIM ÇOK KIYMETLİ"

Ben ölüyorum, çantalarım çok kıymetli, onları dansçılarıma bırakıyorum.” dedi.

Kısa zaman önce Okan Kurt ve Demet Akalın'ın boşanacakları iddiası ortaya atılmıştı. Ancak çift iddiları yalanmıştı.