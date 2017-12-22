taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
111.099
USD
3,8149
EURO
4,5238
ALTIN
156,38
PETR
65,0200

Demet Akalın: Seda Sayan bana mikrop bulaştırdı

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, hasta hasta konser verdi.

Haber Merkezi | 22.12.2017 - 07:52..
  1. Haberler
  2. Magazin

Demet Akalın, önceki akşam Zeytinburnu’ndaki bir mekanda konser verdi. Akalın'a sahnede eşi Okan Kurt  eşlik etti.

"ÇOK HASTAYIM"

Sahnede öküsürük krizine giren şarkıcı, bu durumla ilgili açıklama yapmak zorunda kaldı. Akalın, "Çok hastayım. Seda Sayan bana grip mikrobu bulaştırdı. Sözümü tutmak için geldim.

Demet Akalın: Seda Sayan bana mikrop bulaştırdı

"ÇANTALARIM ÇOK KIYMETLİ"

Ben ölüyorum, çantalarım çok kıymetli, onları dansçılarıma bırakıyorum.” dedi.

Kısa zaman önce Okan Kurt ve Demet Akalın'ın boşanacakları iddiası ortaya atılmıştı. Ancak çift iddiları yalanmıştı.

İlginizi Çekebilir
Rihanna yüzüğünü sakladı
Ünlü şarkıcı Rihanna daracık mini elbisesiyle aracından indi ve fotoğrafçıları görünce parmağındaki yüzüğü sakladı...
Volkan Babacan nişanlandı
İstanbul Başakşehir’in kalecisi Volkan Babacan, spiker Hilal Özdemir ile nişanlandı.
Özge Ulusoy yeni yıldan 'aşk ve bebek' bekliyor
Güzel manken Özge Ulusoy, 2018'den beklentilerini sıralarken "Anne olmak istiyorum." dedi.
KKTC Başbakanı Özgürgün eşinden boşandı
KKTC Başbakanı Hüseyin Özgürgün, 3 yıl önce Ankara’da evlendiği avukat Dilek Özgürgün'e boşanma davası açmıştı. Dava bugün sonuçlandı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
ABD'den Ukrayna'ya anti-tank füzeleri

ABD'den Ukrayna'ya anti-tank füzeleri

37
Beşiktaş transfer dersi vermeye devam ediyor

Beşiktaş transfer dersi vermeye devam ediyor

82
Mehmetçik Irak'ın kuzeyinde PKK'nın peşinde

Mehmetçik Irak'ın kuzeyinde PKK'nın peşinde

57
FETÖ sanığı trafik kazasında öldü

FETÖ sanığı trafik kazasında öldü

108
Beşiktaş Vida'ya formayı giydirdi

Beşiktaş Vida'ya formayı giydirdi

69
2018 yılı bütçesi kabul edildi

2018 yılı bütçesi kabul edildi

69
Ahmet Han: Araplar Osmanlı'yı arkadan vurdu

Ahmet Han: Araplar Osmanlı'yı arkadan vurdu

227
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM