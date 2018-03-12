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Demet Akalın: Şükran Ovalı'nın bebeği düşebilir

Konser öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan Demet Akalın, Şükran Ovalı'nın hamileliği hakkında da açıklama yaptı.

Haber Merkezi | 12.03.2018 - 06:29..
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Demet Akalın: Şükran Ovalı'nın bebeği düşebilir

Demet Akalın, önceki akşam Vadistanbul’daki bir mekanda konser verdi. Sahne öncesi soruları yanıtlayan ünlü şarkıcı 3 aylık hamile Şükran Ovalı'nın düşük tehlikesi olduğunu açıkladı.

"DELİRİYORUM BÖYLE ŞEYLERE"

Akalın, yakın arkadaşı Şükran Ovalı'nın geçen hafta geçirdiği trafik kazası sonrası çok üzüldüğünü söyledi ve ekledi: "Şükran benim komşum, geçen akşam beni aradı ve çok ağladı. Kaza sonrası yapılan haberlerle çok üzerine gidildi. Şükran inanılmaz üzüldü, düşük tehkisi var. Hamile bir insanı düşünmek lazım, deliriyorum böyle şeylere!"

Beşiktaşlı futbolcu Caner Erkin ile eşi Şükran Ovalı’nın arabalarıyla seyir halindeyken, bir taksiye çarpıp kaçtığı iddia edilmişti.

Demet Akalın: Şükran Ovalı'nın bebeği düşebilir

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