Demet Akalın: Taksit ödemekten bıktım artık

Demet Akalın önceki gün Bebek’teki bir mağazanın balkonunda yakın dostları ile birlikte otururken görüntülendi.

"DOĞUM GÜNÜ OLANLA KÜSECEĞİM"

Kendisini görüntüleyen gazeteciler balkondan sohbet eden Akalın “Bu sefer alışverişe gelmedim, taksit ödüyorum. Öde öde artık bittim. Onun için kimse doğum gününde hediye falan beklemesin. Bülent Ersoy’la küsüp, doğum günü geçtikten sonra barışacağım, ama önce benim doğum günüm geçsin “ dedi.

"KEYİF YAPIYORUZ"

Güzel havayı fırsat bilen Akalın “Buranın balkonu da güzel kendimi Bodrum’da hissettim, deniz ayağımızın dibinde keyif yapıyoruz. “ diyerek kahkaha attı.