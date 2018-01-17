Demet Akalın: Türk parası içimi acıtıyor

İzmir'de gerçekleşen gelinlik fuarına katılan Demet Akalın, Seda Sayan’a gelinlik baktı.

"SEDA HANIM'A GELİNLİK ALACAĞIM"

Akalın, "Seda Hanım’a da buradadan gelinliği alıp gidiyoruz. Nişanlık alabiliriz ama Seda Abla’ya bir şey alacağım fuardan. Beyazları görünce aklıma geldi birden." dedi.

"TÜRK PARASINA ÇEVİRİRSEM İÇİM ACIYOR"

Akalın, Milano’daki tanıdık tasarımcıların kendisine defile öncesinden haber verdikleri için modayı ilerden takip ettiğini, kıyafetleri önceden aldığını belirterek, "Fiyatlara da çok bakmıyorum beğenirsem alıyorum. Türk parasına çevirip bakarsam içim acıyor. En son olarak da Milano’da para çaldırdım. Allah’tan bütün takı ve saaatimi çantamdan çıkarmıştım. Dikkat ederim ama malesef oldu işte." dedi.