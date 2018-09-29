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Demet Akalın ve Alişan arasındaki kavga alevlendi

İki ünlü şarkıcı Alişan ve Demet Akalın, yine birbiriyle sosyal medya üzerinden kavga etti.

Haber Merkezi | 29.09.2018 - 08:57..
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Bir dönem çok yakın arkadaş olan Alişan ve Demet Akalın aralarında yaşanan tartışmadan sonra 2012 yılında kavga edip uzunca bir süre bibiriyle konuşmadı.

Demet Akalın ve Alişan arasındaki kavga alevlendi

İKİLİNİN BARIŞTIĞI İDDİA EDİLMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde Teve2'deki '2.sayfa' programına katılan Demet Akalın, buradan Alişan'a zeytin dalı uzatmış ve eskiden yakın dost olan bu ikilinin barıştığı iddia edildi.

"ZEYTİN DALI DEĞİL ARAZİSİ YETMEZ"

Ardından Alişan, 'Barışmak için zeytin dalı değil, arazisi yetmez o söylediği sözleri unutmaya… Kesinlikle barışma söz konusu değil. Altı sene önce niye kavga ettiğimizi bile hatırlamıyorum." dedi.

"BARIŞMAMANA SEVİNDİM" YORUMU ORTALIĞI KARIŞTIRDI

Bu açıklamanın ardından bir takipçisi Demet Akalın'a, "Alişan'la barışmamana sevindim." diye yazdı.

Demet Akalın ve Alişan arasındaki kavga alevlendi

"HALA BIRAKTIĞIM YERDE..."

Demet Akalın ise, "Hayalim olsa barışmak gibi, ben uzatmamak için kestirip attım. O canlı yayın ve gazeteye konuştu. Hala bıraktığım yerde bir arpa yol katetmemiş, kayıp değil." şeklinde bir yazı paylaştı.

"İÇİNDEKİ PİSLİK, FESATLIK HİÇBİR ZAMAN BİTMEMİŞ"

Bunun üzerine ise, Alişan da Instagram hesabından, ''İçindeki, kötülük, pislik, fesatlık hiçbir zaman bitmemiş. Hâlâ bıraktığım yerdesin.'' diye yazdı.

Demet Akalın ve Alişan arasındaki kavga alevlendi

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