Demet Akalın ve Nadide Sultan Adalet Bakanlığı'nda

Son günlerde Adana ve Antalya'da yaşanan çocuk istismarları toplumun herkesiminden tepkiye neden olurken Demet Akalın Kurt ve Nadide Sultan bizzat harekete geçti.

ADALET BAKANLIĞINA ZİYARET

Demet Akalın ve Nadide Sultan Türkoğlu, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ü makamında ziyaret ederek ellerinden geleni yapmaya hazır olduklarını ifade etti. Ziyarete Demet Akalın'ın eşi Okan Kurt, şarkıcı Kürşat, yazar Sevda Türküsev de katıldı.

"ÜSTÜMÜZE DÜŞENİ YAPMAYA HAZIRIZ"

Demet Akalın görüşmede çekilen fotoğrafı sosyal medya hesabından şu notla paylaştı:

"Sayın Adalet Bakanımız Abdülhamit Gül’ü makamında ziyaret ettik. Kurulan komisyon hakkında bilgi aldık. Biz toplumu ağar yaralayan bu çocuk istismarlarından üstümüze düşen görevi yapmaya hazır olduğumuzu ilettik. Ortak mesajlarımızı ilettik. Sayın Davut Öksüz'e ilgi ve alakalarından dolayı teşekkürler. Sevgili dostlar."





"BU BİR VİCDAN MESELESİ"

Nadide Sultan yine sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafa şu notu düştü:

"Toplumumuzun günlerdir kanayan yarası için hepimiz bir araya gelmek, yapabileceklerimizle herşeye hazır olduğumuzu söylemek, endişelerimizi paylaşmak istedik. Bu bir vicdan meselesidir. İlk adımı atan sevgili Demet’e çok teşekkürler. Sevgili Sevda emeğine sağlık."