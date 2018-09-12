Demet Akalın ve Demet Şener yorumlar üzerinden gönderme yapıyor

Demet Akalın'ın tek celsede boşanması gündemde yerini koruyor. Demet Şener, aralarında 16 yıllık husumet bulunan Demet Akalın'ın boşanması hakkında herhangi bir açıklamada bulunmasa da, sosyal medya beğendiği bir yorum Demet Akalın-Okan Kurt çiftinin boşanmalarına verdiği tepkiyi göstermiş oldu.

"ALLAH EĞRİNİN CEZASINI VERİR"

Şener'in beğendiği yorumda "Ne demişler, sen doğru dur Allah eğrinin cezasını verir. Sen çok asil bir bayansın senin günahını alanlar bir bir dökülüyor." ifadeleri yer alıyordu.

"DEMET ŞENER HİÇ BU DURUMDAN NEMALANMA, SEVİNME"

Demet Akalın ise, Şener'e aynı şekilde misilleme yaparak yanıt verdi. Akalın'ın beğendiği yorumda "Demet Şener hiç bu durumdan nemalanma sevinme. Demet Akalın koca parası yemiyor. Kimsenin de yuvasını yıkmadı. Demet Akalın küllerinden yeniden doğar o güçlü bir kadın senin gibi kendini rezil etmez." ifadeleri vardı.

16 YILLIK HUSUMET

Demet Şener'in 11 yıllık evliliğinin ardından İbrahim Kutluay’a açtığı boşanma davası yaklaşık 2 yıldır devam ediyor. Çiftin boşanma süreçleri devam ederken, bir boşanma haberi de bir dönem İbrahim Kutluay ile aşk yaşayan Demet Akalın'dan geldi.

Demet Akalın'ın, 16 yıl önce İbrahim Kutluay ve Demet Şener nedeniyle ayrıldığı öne sürülmüş, İbrahim Kutluay daha sonra Demet Şener ile evlenmişti. Akalın, Demet Şener ve İbrahim Kutluay çiftinin boşanma haberleri çıktıktan sonra ise, "Demet Şener hakkında konuşamam. Sadece ona teşekkür edebilirim. Düşünsenize ben de şu an 2 çocukla dul kalabilirdim" şeklinde konuşmuştu.