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Demet Akalın'dan Hande Doğandemir'e destek mesajı

Oyuncu Mert Fırat'ın 2 yıllık eski aşkı Hande Doğandemir'e destek Demet Akalın'dan geldi.

Haber Merkezi | 28.08.2018 - 19:22..
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Mert Fırat'ın evlilik hazırlığında olduğu İdil Fırat'ın dün akşam düzenlenen kına gecesi ise oldukça ses getirmişti.

Görkemli kına gecesi çok konuşulurken gözler, Mert Fırat'ın iki yıllık ilişkisinin ardından ayrıldığı Hande Doğandemir'e çevirildi.

"İLERİDE ŞÜKREDECEKSİN"

Doğandemir'in bir kaç gün önce paylaştığı gönderisinin altına Demet Akalın'dan destek mesajı geldi. Akalın, Doğandemir'in paylaşımına, "Allah büyük. Bu günü hiç unutma, ileride şükredeceksin.Gerçek asil kız, sen yeteneğinle dağları devirirsin.Unutma sakın." yorumunu yaptı.

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