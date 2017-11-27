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Demet Akalın'dan Nursel Ergin yorumu: Yazıklar olsun

Nursel Ergin, iş adamı Murat Akyer ile önceki gün evlendi.

Haber Merkezi | 27.11.2017 - 07:07..
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Acun Ilıcalı'nın 'Var Mısın Yok Musun?' yarışmasıyla ünlenen Nursel Ergin, iş adamı Murat Akyer ile önceki akşam evlendi. Nursel Ergin'in "Her şeye rağmen evlendik" sözleri Demet Akalın'ın tepkisine neden oldu.

Demet Akalın'dan Nursel Ergin yorumu: Yazıklar olsun

"BUNLARA PRİM VERELİM"

Popçu Demet Akalın Twitter sayfasından isim vermeden şunları yazdı: "Arkada kanserli bebek bırak. Üstüne evlenirken 'her şey inat' de. Yuhhh yuh! Biz de bunlara prim verelim. Televizyona çıksınlar. Bize yazıklar olsun."

Demet Akalın'dan Nursel Ergin yorumu: Yazıklar olsun

Herkes Demet Akalın'ın mesajı Nursel Ergin'e gönderdiğini hemen anladı. Ancak Demet Akalın 'kanserli bebek' konusunda yanılmıştı. Çünkü kanseri yenen Murat Akyer'in çocuğu değil, ilk eşiydi.

NELER OLMUŞTU

Murat Akyer'in ilk eşi, 2 çocuğunun annesi Kamer Akyer, Şubat 2016'da lenfomaya yakalandı. Mayıs 2016'dda hastalığı yendi. Çift avukatları aracılığıyla yaptıkları açıklamada tedavi boyunca ilişkilerinin arkadaşlığa dönüştüğünü, bu sebeple evliliklerinin bittiğini açıkladı. Eylül 2016'da boşandılar. Murat Akyer evliyken Nursel Ergin ile ilişkisi olduğu haberlerini de yalanladı.

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