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Demet Akalın'dan shopsuz ve doğal paylaşım

Ünlü şarkıcı Demet Akalın havuz kenarında yeni mayosuyla boy gösterdi. Akalın'ın 'shopsuz doğaldır’ dediği paylaşımına binlerce beğeni yağdı.

Haber Merkezi | 28.07.2018 - 10:01..
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Demet akalın dün akşam Instagram hesabından yeni mayosuyla çekilmiş fotoğrafını paylaştı. Akalın, paylaştığı fotoğrafın altına 'Shopsuz doğaldır' yazdı.

Paylaşıma ayrıca 'Seneye bir koleksiyon çıkarmanın zamanı gelmiş' yazan Akalın, hayranlarını heyecanlandırdıç

BEĞENİ YAĞMURU

46 yaşındaki Demet Akalın'ın 'doğal' fotoğrafları hayranları tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.Paylaşım, 1 saatte 85 binden fazla beğeni aldı.

GUCCİ'NİN BUNDAN HABERİ VAR MI

Paylaştığı fotoğrafının altına Lerzan Mutlu, Seda Sayan, Özlem Yıldız gibi ünlü isimler de yorum yaptı. Takipçilerinden biri de espirili yorumuyla “Gucci’nin bundan haber var mı” yazınca, Akalın’ın cevabı da gecikmedi; “Yok”.

İşte Demet Akalın'ın paylaşımı;

Demet Akalın'dan shopsuz ve doğal paylaşım

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