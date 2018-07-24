Ünlü sanatçı Demet Akalın, Bodrum’da hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı. Akalın'ın yeni saç stili ve sahnede giydiği spor kıyafetleri ise dikkatlerden kaçmadı. Bir mekanda sahne alan ünlü sanatçı söylediği şarkılarla yerli ve yabancı turistleri müzik ziyafetine boğdu.

Saç stili, giydiği elbise ve çizmesiyle farklı bir görüntüye bürünen Akalın, enerjisi ve esprileriyle hayranlarını kahkahalara boğdu.

Demet Akalın'ın 10 bin liralık çizmeleri ViDEO

ÇİZMELERİ DİKKAT ÇEKTİ

Gece geç saatlere kadar süren konserde ön çok dikkat çeken ise ünlü sanatçının çizmeleri oldu. Dünyaca ünlü bir markanın çizmelerinin fiyatı ise dudak uçuklattı. 10 bin bin lira değerindeki dizüstüne kadar çıkan çizmeleri ile sahnenin tozunu attırdı. Dans şovlarıyla da büyük beğeni toplayan Akalın sevenlerine, takılmadan da duramadı.Kasnak transparan elbiseden bıktı.

"TRANSPARAN ELBİSELERDEN BIKTIM"

Sahne öncesinde giydiği kıyafeti sosyal medyadan paylaşan Akalın’a bir hayranının yeni imajı hakkında olumsuz bir yorum yaptı. Bunun üzerine ünlü sanatçı Akalın, hayranının yorumuna saygı duyduğunu ifade ederek, transparan elbiselerden bıktığını söyledi.

Akalın hesabından paylaştığı açıklamada, “Ben bu kıyafetleri severek beğenerek alıp giyiyorum yıllardır. Herkesin hoşuna gitmeye bilir saygı duyuyorum. Bende artık kasnak trasparan elbise giymek istemiyorum gerçekten” diyerek cevap verdi.