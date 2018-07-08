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Demet Akalın'ın 7 bin liralık bluzu

Ünlü şarkıcı Demet Akalın'ın Çeşme'deki konserinde giydiği 7 bin liralık bluz eleştirilere neden oldu.

Haber Merkezi | 08.07.2018 - 09:04..
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Demet Akalın, dün Çeşme’de özel bir beach’te konser verdi. Demet Akalın’ın konserine söylediği şarkılardan çok, çiçekli bluzu damga vurdu.

Demet Akalın’ın Louis Vuitton marka turuncu tonlarında dolgu topuklu, bilekten bağlamalı ayakkabıları ve şortu ile kombinlediği bluzu tam olarak 1300 Euro, yani 7 bin lira.

Demet Akalın'ın 7 bin liralık bluzu

"OTUR KALK HALİNE ŞÜKRET"

Demet Akalın’ın 7 bin TL’ye aldığı bluz herkes tarafından ya masa örtüsüne ya piknik örtüsüne benzetildi. Hatta pek çok kullanıcı “Bu bluza değil 1300 euro 5 kuruş bile vermem” gibi yorumlarda bulundu. Kimi ise “Biz 130 TL bile veremezken sen 1300 euro verebiliyorsun. Otur kalk haline şükret” dedi.

Demet Akalın'ın 7 bin liralık bluzu

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