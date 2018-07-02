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Demet Akalın'ın cinsel istismara çözüm önerisi

Bodrum’da sahne alan Demet Akalın, çocuklara yönelik cinsel istismarda hadımın çözüm olmadığını, idamın gelmesi gerektiğini söyledi.

İHA | 02.07.2018 - 11:03..
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İsyan bayrağını çektiğini ifade eden Demet Akalın, Ankara’da 22 Haziran günü kaybolan ve aramalar sonucunda cesedi bulunan Eylül Yağlıkara olayına çok sinirlendiğini söyledi.

"BUNUN İÇİN ADALET BAKANLIĞINA GİTTİM"

Artık bu duruma dur deme zamanının geldiğini ifade eden ünlü sanatçı, “Ben bunun için Adalet Bakanlığına gittim. Sağ olsun Sayın Bakanımız bizi hemen makamına kabul etti. Bütün danışmanlarını çağırdı. Bize saatlerce izah ettiler. Hangi yasanın üstünde çalıştıklarını anlattılar. Ben ve diğer sanatçı arkadaşlarım mümkün olduğu kadar hatırlatıyoruz. Tabii anne olanlar daha duyarlı oluyor.

"CAYDIRICI CEZA OLMASI GEREKİYOR"

Ben kesinlikle idamın gelmesinden yanayım. Çünkü bu soysuzlar başka türlü durmayacak. Yani kesinlikle bir caydırıcı ceza olması gerekiyor. Bir çocuğa yaklaştığı zaman, ‘ben bunun sonucunda darağacına giderim aman’ deyip korkması lazım. Başka türlü baş edilemeyecek herhalde. Ben idamdan yanayım. Çünkü Bakanımızın danışmanları bana anlattı. Hadım etme, sizin bildiğiniz hadım gibi olmayacak. Kısa süreli ve sadece ilaç etkisi olan bir şey. Hadım etmek bence çözüm değil. Asla çözüm değil” dedi.

Demet Akalın'ın cinsel istismara çözüm önerisi

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