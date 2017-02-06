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Demet Akalın'ın Hülya Avşar'a aldığı şarkı kendine kaldı

"Onu yeniden yaratacağım" dediği Hülya Avşar'a şarkı bulup, satın alan Demet Akalın'ın sürprizi elinde patladı.

06.02.2017 - 09:07
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Demet Akalın, Bostancı Gösteri Merkezi'nde 20. sanat yılını kutlayan Gökhan Tepe'yi yalnız bırakmadı.

"ŞARKI ALDIM, HÜLYA'YA SÜRPRİZ YAPACAKTIM"

Sahneye çıkıp şarkı söyleyen Akalın, sözü Hülya Avşar'a getirerek "Hülya Avşar'a vermek üzere Cansu Kurtçu ve eşi Fettah Can'dan şarkı aldım. Parasını da ödedim, süper bir parça. Hülya'ya sürpriz yapacaktım. Ama sağ olsun vazgeçti. Ne albüm, ne single yapmak istiyor. Televizyon ve şov kadını olduğu için ekrana ağırlık vermek istiyormuş. Şarkı bana kaldı" dedi.

Demet Akalın'ın Hülya Avşar'a aldığı şarkı kendine kaldı

Demet Akalın'ın Hülya Avşar'a aldığı şarkı kendine kaldı

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