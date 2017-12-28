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Demet Evgar'ın korku dolu anları

Sokak satıcıları Demet Evgar'ın bindiği taksinin yol almasını engelledi.

Haber Merkezi | 28.12.2017 - 08:59..
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Demet Evgar başrolünde olduğu ‘Aile Arası’ndaki ekip arkadaşları ile önceki akşam Asmalımescit’teki bir barda buluştu. Demet Evgar ve ekip arkadaşaları filmin gişedeki başarısını kutladılar.

Demet Evgar'ın korku dolu anları

GİŞE KUTLAMASI KOKRUYLA BİTTİ

“Çok çalıştık, karşılığını aldık” diyen Demet Evgar çıkışta taksiye bindi. Ancak Demet Evgar'ın bindiği taksi gidemedi. Bir türlü yol alamayan Demet Evgar, para isteyen sokak çocuklarının tacizine uğradı.

İçlerinden biri, taksinin üzerine oturdu, aracın hareket etmesini engelledi. Demet Evgar hem şaştı kaldı, hem panik yaptı.

Demet Evgar'ın korku dolu anları

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