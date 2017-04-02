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Demet öğretmen organlarıyla 5 hastaya umut oldu

Samsun İlkadım'da kalbi duran, kaldırıldığı hastanede beyin ölümü gerçekleşen Türkçe öğretmeni Demet İyigün'ün organları 5 hastaya verildi.

02.04.2017 - 00:54
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Görev yaptığı 19 Mayıs ilçesindeki İsmail Çolak Ortaokuluna giderken kalbi duran Demet İyigün(32), yakınları tarafından Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Hastanede 8 gün yoğun bakımda tutulan Demet öğretmenin yapılan tüm müdahaleye rağmen beyin ölümü gerçekleşti.

Hastane yetkilileri, Demet öğretmenin organlarının bağışlanması için yakınlarıyla görüştü. Görüşmenin olumlu sonuçlanması üzerine İyigün'den alınan karaciğer, böbrekler ve kornealar Sağlık Bakanlığına ait uçakla Samsun'a gelen ekiplere teslim edildi.

Demet öğretmen organlarıyla 5 hastaya umut oldu

İyigün'ün karaciğeri Erzurum'a götürüldü. Böbrekleri ve korneaları ise Samsun'da tedavi gören 4 hastaya nakledilecek.

OMÜ Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yarkın Kamil Yakupoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Demet İyigün'ün yakınlarına duyarlılıklarından dolayı teşekkür etti.

Demet öğretmen organlarıyla 5 hastaya umut oldu

Demet öğretmenin eşi Ahmet İyigün ise 8 yıl önce evlendiklerini, biri 5 yaşında erkek, diğeri 2 yaşında kız olmak üzere iki çocukları olduğunu belirtti.

Eşinin organlarıyla insanlara yeni yaşamlar sunduğunu anlatan İyigün, bu sayede sağlığına kavuşacak kişilerden onun için dua etmelerini istedi.

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