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Demet Özdemir çene botoksu yaptırdı

Meryem Uzerli ve Nurgül Yeşilçay'dan sonra Demet Özdemir de çene botoksu modasına uydu.

Haber Merkezi | 04.10.2018 - 07:30..
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Daha önce burun ve dudaklarında estetiğe başvuran Demet Özdemir, şimdi de çene botoksu yaptırdı.

Meryem Uzerli, Nurgül Yeşilçay, Fahriye Evcen ve Bensu Soral gibi isimlere özenen  Özdemir, geçtiğimiz haftalarda ufak bir operasyonla değişik bir görünüm kazandı. Eski görünümünden eser kalmayan güzel oyuncu, yeni görüntüsüyle herkesi şaşırttı.

ERKEKSİ VER SERT GÖRÜNEN YÜZ KÜÇÜLTÜLÜYOR

Özdemir, bu operasyonla erkeksi ve sert görünen kare yüz şekli küçültülüyor.

Demet Özdemir çene botoksu yaptırdı

YÜZ ŞEKLİ DENGELENMİŞ

Estetik Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Nedim Sarıfakıoğlu, "Yüz imajında en önemli değişkenler yüz ovali, iskelet yani; çene konturu ve ucu, burun, elmacık kemiğiyle alın yapılarıdır. Çene konturu ve kası belirgin olan kişilerin yüzü daha çok kare ya da yuvarlak gibi algılanır. Çenedeki değişim burun ve göz çevresinden sonra yüzü en çok değiştiren noktadır. Son zamanlarda özellikle ünlüler arasında moda olan çene botoksuyla aslında yüz şekli dengeleniyor" dedi.

Demet Özdemir çene botoksu yaptırdı

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