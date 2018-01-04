taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
116.052
USD
3,7840
EURO
4,5528
ALTIN
159,29
PETR
68,1400

Demet Şener: 2018'de özgür kalmak istiyorum

Demet Şener'in İbrahim Kutluay’la olan boşanma davaları devam ediyor.

Haber Merkezi | 04.01.2018 - 08:13..
  1. Haberler
  2. Magazin

Demet Şener: 2018'de özgür kalmak istiyorum

Yeni yıldan beklentilerini açıklayan eski manken Demet Şener, 2017’nin kendisi için zor bir sene olduğunu söyledi.

"2018'DE ÖZGÜR OLMAK İSTİYORUM"

Şener,, “İnşallah bu yıl daha güzel olacak, umutluyum. 2018’de özgür kalmak istiyorum. Bunun için de boşanmanın gerçekleşmesi gerek.

"BOŞANMAK DA DOĞURMAK DA RADİKAL BİR KARAR"

Hayatımdaki radikal kararlardan biri de budur. Boşanmak ve doğurmak gibi şeyler radikal kararlar. Her şey insanlar için. Sağlıkla sınanmayalım da, sorunum bu olsun. Hayatı seviyorum, çocuklarım var. Yaşadıklarımdan onların daha az etkilenmesi için bütün çabamı göstereceğim. Eminim İbrahim de öyle yapacaktır.” şeklinde konuştu.

İlginizi Çekebilir
Hadise'nin yeni yıl hediyesi
Ünlü popçu Hadise, 2018'e Belçika'daki ailesinin yanında girdi.
Serenay Sarıkaya yine büyüledi
Güzel oyuncu Serenay Sarıkaya'nın sokak stili bile çok beğenildi.
İranlı hayranı Hazal Kaya'yı rahat bırakmıyor
Hazal Kaya, kendisini sosyal medyada rahatsız eden ve hediyeler gönderen İranlı hayranından ikinci kez şikayetçi oldu.
Serenay Aktaş'ın Alman sevgilisi
Survivor yarışmasıyla ünlenen Serenay Aktaş, yılbaşını Danimarka’da geçirdi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Savcı vekilinden Atilla ve Zarrab hakkında açıklama

Savcı vekilinden Atilla ve Zarrab hakkında açıklama

126
Cumhurbaşkanı Erdoğan Sarıyer'de seçimler için söz aldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Sarıyer'de seçimler için söz aldı

58
Macron: Neredeyse İran'da bizi savaşa götürecekler

Macron: Neredeyse İran'da bizi savaşa götürecekler

33
CHP: İran'ın yanındayız

CHP: İran'ın yanındayız

62
Hakan Atilla'nın avukatı: Zarrab'a inandılar

Hakan Atilla'nın avukatı: Zarrab'a inandılar

36
Hakan Atilla kararı Türkiye'de Twitter'ı salladı

Hakan Atilla kararı Türkiye'de Twitter'ı salladı

45
Seda Bakan: Evlenince çamaşır bulaşık arttı

Seda Bakan: Evlenince çamaşır bulaşık arttı

13
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM