Demet Şener: 2018'de özgür kalmak istiyorum

Yeni yıldan beklentilerini açıklayan eski manken Demet Şener, 2017’nin kendisi için zor bir sene olduğunu söyledi.

"2018'DE ÖZGÜR OLMAK İSTİYORUM"

Şener,, “İnşallah bu yıl daha güzel olacak, umutluyum. 2018’de özgür kalmak istiyorum. Bunun için de boşanmanın gerçekleşmesi gerek.

"BOŞANMAK DA DOĞURMAK DA RADİKAL BİR KARAR"

Hayatımdaki radikal kararlardan biri de budur. Boşanmak ve doğurmak gibi şeyler radikal kararlar. Her şey insanlar için. Sağlıkla sınanmayalım da, sorunum bu olsun. Hayatı seviyorum, çocuklarım var. Yaşadıklarımdan onların daha az etkilenmesi için bütün çabamı göstereceğim. Eminim İbrahim de öyle yapacaktır.” şeklinde konuştu.