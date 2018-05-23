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Demet Şener: Demet Akalın yalan söylüyor

Eski manken Demet Şener ve şarkıcı Demet Akalın kavgası, yıllar geçmesine rağmen aynı şiddetiyle devam ediyor.

Haber Merkezi | 23.05.2018 - 12:01..
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Demet Şener: Demet Akalın yalan söylüyor

2005 yılında hayatını birleştirdiği İbrahim Kutluay'dan, ihanet sonucu Ocak 2018'de boşanan Demet Şener, geçen gün gelinlikli bir fotoğrafını Instagram’da paylaşmıştı.

"BANA KALAN İKİ MELEK"

Yanındaki İbrahim Kutluay'ı kesip altına şöyle bir not yazmıştı: ''Evliliğimden bana kalan en güzel şey iki meleğim İrem ve Ömer. Özlem duyduğum sanılmasın. Umarım bir gün benim de karşımda sevginin, emeğin, dürüstlüğün kıymetini bilecek, adam gibi sevecek birisi çıkar.''

"DEMET AKALIN MAĞDUR NUMARASI YAPTI"

Bir takipçisi de "İbrahim Kutluay zamanında Demet Akalın'ı sizinle aldatmadı mı?'' diye sormuştu. Bu tür sorular karşısında sessiz kalan Demet Şener de ilk kez imalı bir cevap vermişti: "İlişkinin gerçek bitiş sebeplerini o dönemde aynı evde yaşadığı yakın arkadaşı Özlem Selanik bana anlattı. Yıllarca mağdur numarasıyla üzerimden prim yaptı. Susmak yok. Artık yeter."

Demet Şener bugün de Söylemezsem Olmaz programında olay yaratacak açıklamalarda bulundu:

"DEMET AKALIN'IN 'ALDATILDIM' İDDİALARI GERÇEK DEĞİL"

''Ben bu mağdur edebiyatından ve yalanlardan çok sıkıldım. Benim bir ailem ve çocuklarım var. Benim için yıllarca konuştu bu kadın. Ben kimsenin sevgilisini almadım. Bir ilişki biter bir ilişki başlar. Biten bir ilişkiden sonra öncesinde ne olduğu beni ilgilendirmez. Demet Akalın, verdiği röportajlarda üçüncü şahıslar yok deyip durdu ama bu damga üzerime yapıştı. Ben Demet Akalın'a bir kere merhaba demedim. Onların ilişkisi bizim ilişkimiz başlamadan 4 ay önce bitmiş! Ama Demet Akalın, baktı ki benim adım iyi, oradan yürüdü. Demet Akalın'ın aldatıldım iddiaları gerçek değil. İbrahim Kutluay'la ilişkileri benim yüzümden bitmedi.''

"DEMET ŞENER'E HAYRANDI"

Demet Akalın'ın İbrahim Kutluay'la sevgili olduğu dönemde ev arkadaşı olan Özlem Selanik ise canlı yayına bağlanıp şu açıklamalarda bulundu: ''İbrahim Kutluay, ilişki boyunca Demet Akalın ile evliliğe yanaşmadı ve hep bahaneler üretti. Bu sebepten dolayı da ilişki hiçbir zaman Demet Akalın'ın istediği boyuta geçmedi. Demet Şener ve Demet Akalın'ın da bir tanışıklığı yok. Öte yandan İbrahim Kutluay, Demet Şener hayranıydı. Hatta 'Türkiye'de iki kadın beğeniyorum onlar da Hülya Avşar ve Demet Şener' derdi. Demet Şener, İbrahim Kutluay'ın hayatına Demet Akalın döneminde girmedi.''

Demet Şener: Demet Akalın yalan söylüyor

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