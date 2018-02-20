Demet Şener Demet Akalın'a dava açıyor

Boşandığı eşi İbrahim Kutluay'ın eski sevgilisi Demet Akalın'la Bebek'te pişti olan Demet Şener, yıllar sonra ilk kez şarkıcı hakkında konuşmuştu. "Görmedim. Görseydim de selam vermezdim tanımıyorum." diyen Şener'e Demet Akalın cevap vermişti. Akalın, Demet Şener için, "Ona teşekkür ederim ben de çoluklu çocuklu, işsiz güçsüz ve dul kalabilirdim." dedi.

Demet Akalın'ın bu konuşmasından sonra Demet Şener'in avukartı bir açıklama yaptı:

"KÜÇÜK DÜŞÜRDÜ"

"Dün sabah Demet Akalın tarafından basına verilen röportaj müvekkilim Demet Şener hakkında direkt olarak kamuoyu önünde aşağılayıcı küçük düşürücü ve gerçekdışı birçok beyan ve gönderme içermektedir.

''MÜVEKKİLİM NE DUL NE DE İŞSİZDİR''

Öncelikle müvekkilim ne dul ne de işsizdir. Kaldı ki bu bir kusur ya da küçük görme vesilesi de asla değildir. Ayrıca dulun sözlük anlamı da herkesin de malumudur. Müvekkilim dul olsa idi dahi hiç hoş olmayan yakışık almayan bir beyandır. Türk toplumunda dul kalmış, çoluklu çocuklu ve işsiz birçok kadın bulunmaktadır. Bu beyanlar toplumun genelini aşağılamakta ve rencide etmektedir.

"HUKUKİ YOLLARA BAŞVURULACAK"

Yıllardır süregelen ve gerçeği asla yansıtmayan bu polemik ve yaratılmaya çalışılan algı operasyonu ile ilgili hukuki yollara başvuracağımızı üzülerek belirtmek zorundayız. Müvekkilimin onurlu bir kadın ve anne olduğu unutulmamalıdır.

''DEMET ŞENER KİMSENİN YUVASINI BOZMADI''

Demet Şener ne yuva yıkmıştır ne de herhangi birini başkasının elinden almıştır. Bu haksiz ve mesnetsiz suçlamalar karşında müvekkilim her zaman susan taraf olmuştur. Ama artık bu durum son derece hassas bir dönemden geçen müvekkilim için tahammül edilemez bir hal almıştır. Son olarak hatırlatmak isteriz ki kimin ne zaman dul, işsiz ve çoluklu cocuklu kalacağı da sadece yüce Allah'ın takdir edeceği bir durumdur. Saygılarımızla Demet Şener vekili Avukat Aslı Hatemi''