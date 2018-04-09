Demet Şener: Demet Akalın'ı tanıyorum ama tanışmıyorum

Demet Akalın hakkındaki sert açıklamalarıyla gündeme gelen Yeşim Salkım, önceki akşam bir mekanda sahneye çıktı. Salkım’ı dinlemeye gelenler arasında Demet Şener de vardı.

"GERÇEKTEN TANIMIYORUM"

Şener’in sosyal medyadan sık sık paylaşım yapması, “Akalın’a gönderme” şeklinde yorumlandı. Demet Şener ise Demet Akalın’la ilgili sorulara şöyle yanıt verdi: “Kendisini tanımıyorum deyince laf oluyor ama gerçekten benim hiç tanışmadığım bir insan. Tanımak başka, tanışmak başka. Tabii ki tanıyorum ama tanışmıyorum.”