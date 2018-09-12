Demet Şener Demet Akalınlı yorumu beğendi

Demet Şener, aralarında 16 yıllık husumet bulunan Demet Akalın'ın boşanması hakkında suskunluğunu koruyor. Ancak Şener'in sosyal medyada beğendiği bir yorum, Demet Akalın-Okan Kurt çiftinin boşanma haberlerine gerçekte ne tepki verdiğini ortaya koydu.

İLK BOŞANAN DEMET AKALIN OLDU

2005 yılında evlenen Demet Şener ile İbrahim Kutluay'ın çekişmeli boşanma davası ocak ayında sonuçlanmış ve beklenen karar çıkmıştı. Ancak Şener kesinleşmemiş karara itiraz etmiş ve bu nedenle boşanma gerçekleşmemişti. Çiftin boşanma süreçleri ve davalar hala devam ederken bir boşanma haberi de bir dönem İbrahim Kutluay ile aşk yaşayan Demet Akalın'dan geldi.

"BEN DUL KALABİLİRDİM" DEMİŞTİ

16 yıl önce Demet Akalın ve İbrahim Kutluay'ın Demet Şener nedeniyle ayrıldığı öne sürülmüş, İbrahim Kutluay daha sonra Demet Şener ile dünyaevine girmişti. Öte yandan, Demet Şener ve İbrahim Kutluay'ın boşanma kararına '2 çocukla ben de dul kalabilirdim' yorumunu yapan Demet Akalın, Demet Şener'den önce 'dul' kaldı. Demet Şener'in dün yaptığı bir paylaşımına gelen yorumu beğenmesi olay oldu.

"SENİN GÜNAHINI ALANLAR BİR BİR DÖKÜLÜYOR"

Demet Şener'in pozunun altına yapılan 'Ne demişler sen doğru dur Allah eğrinin cezasını verir. Sen çok asil bir bayansın. Senin günahını alanlar bir bir dökülüyor' yorumunu beğenmesi Demet Akalın- Okan Kurt boşanma haberlerine nasıl tepki verdiğini ortaya koydu.