taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
102.816
USD
4,3220
EURO
5,1789
ALTIN
183,45
PETR
76,9700

Demet Şener: En güvendiğimden yedim darbeyi

Ünlü manken Demet Şener, aldatıldığını öğrendiği zaman ayrılmaya karar verdiği İbrahim Kutluay hakkında konuştu.

Haber Merkezi | 14.05.2018 - 13:27..
  1. Haberler
  2. Magazin

Demet Şener, Ankara'daki bir AVM'de özel hayatıyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulunan Demet Şener, kendisini dinleyenleri duygulandırdı.

Demet Şener: En güvendiğimden yedim darbeyi

"ÇOK FAZLA DARBE ALDIM"

2005'te evlendiği, 2 çocuğunun babası İbrahim Kutluay'dan 5 ay önce boşanan Demet Şener "Çok fazla darbe aldım. Zor olan bir süreçten geçtim, hala devam ediyor.

"KENDİMDEN VAZGEÇTİM"

"Kendimi evlilik müessesine çok fazla teslim etmiş, hayatımın merkezine koymuştum. Kendimden vazgeçmiştim. Yapmamak gerekiyormuş. Beklemediğim yerden darbe aldım. Büyük şok yaşadım" dedi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Hande Ataizi ile eski eşi Benjamin Harvey aynı davette
6 yıllık evliliklerini sonlandıran Hande Ataizi ile Benjamin Harvey, birbirlerinden bir an olsun ayrılmıyor.
Murat Karabova'dan Deniz Seki açıklaması
Geçtiğimiz haftalarda Seda Sayan'ın eski sevgilisi Murat Karabova ile aşk yaşadığı iddia edilen Deniz Seki, Tayfun Topal ile el ele görüntülendi.
Otilia'dan Sinan Akçıl açıklaması: Beni kandırdı
Sinan Akçıl'ın açıklamasını öğrenen Otilia çılgına döndü.
Mina Başaran'ın nişanlısından ilk paylaşım
Türkiye’yi yasa boğan jet kazasında hayatını kaybeden Mina Başaran'ın nişanlısı, kazadan sonra ilk paylaşımını dün yaptı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Erdoğan'dan BBC'ye: Kaybedersek zil takıp oynarsınız

Erdoğan'dan BBC'ye: Kaybedersek zil takıp oynarsınız

210
BBC Erdoğan'a Abdullatif Şener'i sordu

BBC Erdoğan'a Abdullatif Şener'i sordu

101
Şehidin babası cenazedeki gülüşmelere inanamadı

Şehidin babası cenazedeki gülüşmelere inanamadı

140
SONAR Başkanı: Sonuçlara inanmıyorum

SONAR Başkanı: Sonuçlara inanmıyorum

86
Reuters'ın Kanal İstanbul haberi

Reuters'ın Kanal İstanbul haberi

59
Andy-Ar'a göre seçimler ilk turda biter

Andy-Ar'a göre seçimler ilk turda biter

138
Zekeriya Öz'ün son halleri

Zekeriya Öz'ün son halleri

73
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM