Demet Şener: En güvendiğimden yedim darbeyi

Demet Şener, Ankara'daki bir AVM'de özel hayatıyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulunan Demet Şener, kendisini dinleyenleri duygulandırdı.

"ÇOK FAZLA DARBE ALDIM"

2005'te evlendiği, 2 çocuğunun babası İbrahim Kutluay'dan 5 ay önce boşanan Demet Şener "Çok fazla darbe aldım. Zor olan bir süreçten geçtim, hala devam ediyor.

"KENDİMDEN VAZGEÇTİM"

"Kendimi evlilik müessesine çok fazla teslim etmiş, hayatımın merkezine koymuştum. Kendimden vazgeçmiştim. Yapmamak gerekiyormuş. Beklemediğim yerden darbe aldım. Büyük şok yaşadım" dedi.