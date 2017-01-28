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Demet Şener ile İbrahim Kutluay boşanamadı

Eski Milli Basketbolcu İbrahim Kutluay ile Demet Şener'in boşanma davasının ilk celsesi görüldü.

28.01.2017 - 08:51
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Demet Şener ve İbrahim Kutluay 11 yıl önce Çırağan Sarayı'nda görkemli bir düğünle evlenmişti. Demet Şener, "Evlilik birliğinin temelinden sarsılmasını" gerekçe göstererek geçtiğimiz Ekim ayında İbrahim Kutluay'a avukatı aracılığıyla boşanma davası açtı.

DAVA ERTELENDİ

Taraflar arasında çekişmeli olarak görülen davanın ilk celsesi bugün İstanbul 14. Aile Mahkemesi'nde yapıldı. Duruşmaya Kutluay ve Şener katılmazken, tarafları avukatları temsil etti. Yaklaşık 2 saat süren ve gizli yapılan celsede avukatlar delil ve tanıklarını mahkemeye bildirdiler. Dava ertelendi.

Demet Şener ile İbrahim Kutluay boşanamadı

DEMET ŞENER'DEN DUYGUSAL PAYLAŞIM

Şener, davanın görüldüğü sırada sosyal medya hesabında şu yazıyı paylaştı: “Çok sevdiğim dostlarım var benim. Dünya tatlısı kuzularım var. Hâlâ yüreği sevgiye açık bir kalbim var benim. Aldığım dersler var benim. İnancım var, hâlâ güvenim var benim. Yarınlara umutla bakan hayallerim var benim. Bu da gelir bu da geçer diyebilecek gücüm var benim. Çok şeyimi paylaştığım siz sevenlerim var benim. En önemlisi de seçtiğim bir yolum var benim. Hepimiz bu hayatta seçimlerimizi yaşıyoruz. Hayat çok uzun. Güzel yarınlar görmek dileğiyle.”

Demet Şener ile İbrahim Kutluay boşanamadı

Demet Şener ile İbrahim Kutluay boşanamadı


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