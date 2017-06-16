Demet Şener ile İbrahim Kutluay yine boşanamadı

İstanbul 14. Aile Mahkemesi'ndeki duruşmaya davacı Demet Şener Kutluay katıldı. Duruşmaya gelmeyen davalı İbrahim Kutluay’ı ise avukatı temsil etti.
TANIK GELMEYİNCE ERTELENDİ
Tarafların başvurusu üzerine verilen gizlilik kararı nedeniyle gazetecilerin alınmadığı duruşmada, daha önce verilen ara karar gereği dinlenilmesine karar verilen davacı Demet Şener Kutluay’ın tanığı Suzan Serez’in gelmediği tutanağa geçirildi. Mahkeme Serez hakkında zorla getirilme kararı verirken duruşmayı 14 Temmuz’a erteledi.
Duruşmadan sonra İstanbul Adalet Sarayı’ndan ayrılan Demet Şener Kutluay, gazetecilerin sorularını yanıtsız bıraktı.