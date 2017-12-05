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Demet Şener: Kaybettiğin kadına dön bir bak istedim

İki çocuk sahibi olmasına rağmen dış görüntüsünden ödün vermeyen Demet Şener'in file detaylı elbisesi dikkat çekti.

Haber Merkezi | 05.12.2017 - 12:10..
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1995 senesinde Türkiye Güzeli seçilerek kraliçe olan Demet Şener, sosyal medya hesabından yaptığı spor içerikli paylaşımlarla fit olmanın sırlarını takipçileriyle paylaşıyor.

Düzgün fiziğiyle bütün dikkatleri üzerine çekmeyi başaran top model Demet Şener, şu sıralar Fox TV’de yayınlanan bir programda jüri üyeliği yapıyor. Yoğun iş temposuna rağmen spor yapmayı ihmal etmeyen Demet Şener, genç kızlara adeta taş çıkartıyor. Şener‘in son olarak Instagram hesabından yanları fileli eteğiyle yaptığı paylaşım kısa bir süre içerisinde binlerce beğeni ve yorum aldı.

“KAYBETTİĞİN KADINA DÖN BİR BAK İSTEDİM”

Demet Şener‘in fileli etek paylaşımına takipçileri kayıtsız kalmayarak Şener‘in fotoğrafına yorum yağdırdı. Demet Şener‘in bazı takipçileri ise İbrahim Kutluay‘a gönderme yaparak “Kaybettiğin kadına dön bir bak istedim” ifadelerine yer verdi.

Demet Şener: Kaybettiğin kadına dön bir bak istedim

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