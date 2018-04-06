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Demet Şener: Yalnızlık zor

Demet Şener, önceki akşam tek başına bir ödül törenine katıldı.

Haber Merkezi | 06.04.2018 - 07:40..
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Demet Şener 2002’de aşk yaşamaya başladığı İbrahim Kutluay ile 2005’te nikah masasına oturmuş ve mankenliği bırakıp iki çocuk dünyaya getirmişti. Demet Şener, Ekim 2016’da ihanet iddiasıyla dava açtığı İbrahim Kutluay’dan olaylı bir süreç sonrası geçtiğimiz Ocak’ta boşandı.

Önceki akşam bir ödül törenine ilk kez tek gelen Demet Şener, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"İNSANA ZOR GELİYOR"

Törene yalnız gelen Demet Şener şöyle konuştu: "16 yıl sonra ilk defa bir davette tek başımayım. Çok değişik duygular içindeyim. Kendime ‘Buna alışsan iyi olur’ diye telkinde bulunuyorum. Böyle olmasını ben istemedim. Hayat işte. Uzun bir beraberlik sonrası gerçekten yalnızlık zor geliyor insana. Evet zorlanıyorum. Ama artık yapacak bir şey yok."

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