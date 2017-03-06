Demet Şener'den İbrahim Kutluay'a icra davası

Demet Şener, zina ve sadakatsizlik gerekçesiyle boşanma davası açtığı İbrahim Kutluay ile bu kez de nafaka yüzünden karşı karşıya geldi.

İCRA TAKİBİ

Şener, kendisi ve müşterek çocukları İrem (11) ve Ömer Kutluay (8) için mahkeme tarafından belirlenmiş tedbir nafakasını ödemeyen İbrahim Kutluay hakkında icra takibi başlattı.

90 BİN LİRA BİRİKTİ

Şener'in avukatları geçen hafta İstanbul İcra Müdürlüğü'ne başvurdu. Avukat, dava tarihinden itibaren 90 bin TL birikmiş olan nafakanın tahsili için hukuki işlemleri başlattı.