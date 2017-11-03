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Demir İpekyolu'ndan kalkan ilk tren Kars'a geldi

'Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı'nın Azerbaycan'daki resmi açılışı sonrası Kazakistan'dan yola çıkan ilk tren Kars'a ulaştı.

03.11.2017 - 07:06
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Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye yaklaşık 90 kilometre mesafedeki Alat Limanı'nda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kazakistan Başbakanı Bakıtcan Sagintayev, Özbekistan Başbakanı Abdulla Aripov ve Gürcistan Başbakanı Giorgi Kvirikaşvili'nin katılımıyla 30 Ekim'de resmi açılışı yapılan BTK Demiryolu Hattı'ndaki ilk tren Kars Garı'na geldi.

Demir İpekyolu'ndan kalkan ilk tren Kars'a geldi

Tren ile Kars'a gelen TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürü Veysi Kurt, garda gazetecilere yaptığı açıklamada, trenin Kazakistan'dan yola çıkıp Alat Limanı'ndan devam ederek Kars'a ulaştığını söyledi.

Kurt, şu bilgileri aktardı:

"Azerbaycan'dan buraya yaklaşık 856 kilometreyi 40 saatte geldik. İnşallah bir aksaklık olmazsa Kars'tan Mersin'e kadar olan bin 258 kilometrelik mesafeyi de 40 saatte almayı planlıyoruz. Kazakistan'dan yola çıkan trenin toplamda yaklaşık 4 bin 700 kilometrelik seferi inşallah Mersin'de son bulacak. 30 konteyner ile yola çıkmıştı. Bu vesileyle Sayın Cumhurbaşkanımıza, Başbakanımıza ve Bakanımıza (Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan) böyle kıtaları birleştiren bir projeyi ülkemize kazandırdıkları için müteşekkiriz."

Projenin hem Türkiye için hem de Asya ve Avrupa ülkeleri için önemli bir koridor olduğunu vurgulayan Kurt, "Bu proje hem ülkemizi Türk cumhuriyetleri ile Çin'e hem de Çin'i Avrupa'ya bağlayacak. Bu nedenle ülkemiz çok önemli bir koridor haline geldi. İnşallah projeyle sanayicimize, ihracatçımıza çok önemli bir koridor, lojistik kapısı açılıyor. Umuyoruz bugünden sonra bu koridorda daha güzel imkanlarla, fırsatlarla insanlarımıza hizmet edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Demir İpekyolu'ndan kalkan ilk tren Kars'a geldi

YILLIK 17 MİLYON TONDAN FAZLA YÜK TAŞINACAK

Türkiye'nin bu projeyle hem bölgesel çapta hem de dünya ölçeğinde çok önemli bir fırsatı yakaladığına dikkati çeken Kurt, BTK Demiryolu Hattı'nın barışa, kardeşliğe, dostluğa önemli katkıları olacağını dile getirdi.

Veysi Kurt, proje sayesinde yaklaşık 4 bin 700 kilometrenin 180 saat gibi kısa bir sürede alınabilir hale geldiğine işaret ederek, "Demiryolu hattının Türkiye parkurunda hem gümrük hem tarım teşkilatlarımız prosedürleri minimum seviyelere indirdi. İyi bir iş birliği içerisindeyiz, bunda sonra bu koridorda çok yüksek miktarda taşımacılık yapmayı planlıyoruz. Müşterilerimizle görüştüğümüzde, yük miktarları şimdilik yaklaşık 3 milyon ton gibi gözüküyor." ifadelerini kullandı.

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