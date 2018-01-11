Demir parmaklıkları eğerek nezaretten kaçtı

20 Aralık 2017 günü Göçbağlar köyünde Mustafa ve İmdat Alkan kardeşlere ait ahırdan çaldıkları büyükbaş hayvanları minibüse yükleyerek kaçan 4 kişi, kısa sürede yakalandı.
KİMSE GÖRMEDİ
Gözaltına alınan Olcay A, 21 Aralık günü ilçe jandarma karakolunun nezarethanesinin demir parmaklıklarını eğerek kimseye görünmeden kaçtı.
BUZDOLABININ ARKASINDA YAKALANDI
Sosyal medya üzerinden Olcay A.’nın izini süren güvenlik güçleri dün eve operasyon düzenledi. Evde arama yapan jandarma ekipleri şüpheliyi buzdolabının arkasında kıskıvrak yakaladı. Olcay A. ile birlikte gözaltına alınan 3 kişi tutuklanırken, Olcay A.’nın savcılıktaki işlemleri sürüyor.