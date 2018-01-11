Demir parmaklıkları eğerek nezaretten kaçtı

Didim ilçesinde, ülkenin değişik yerlerinde işlediği 61 ayrı suç nedeniyle aranan ve cezaevi firarisi olduğu da belirtilen O.A. tutuklandı.

Bursa'da kimsesiz ve evsiz olarak yaşayan 60 yaşındaki Ahmet Turgut, soğuk havada sığındığı cami avlusundaki malzeme deposunda hayatını kaybetmiş halde bulundu.

1 Kasım 2015'te yapılan seçimlerin ardından milletvekili yeminini değiştirerek okuyan, ardından da tekrar okumayı kabul etmeyen Leyla Zana'nın vekilliği devamsızlık nedeniyle düşürüldü.

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FETÖ itirafçısı üsteğmenin eşi de itirafçı oldu

Kocaeli'de FETÖ üyesi olduğunu söyleyip teslim olan ardından da serbest kalan üsteğmenin eşi de teslim olup, itirafçı oldu.